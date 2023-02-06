Доминик Тим: «Я играл в финалах «Шлемов» против сильнейших игроков, и это мотивирует меня вновь вернуться туда»

Австрийский теннисист Доминик Тим ответил на вопрос, сможет ли он бороться за титулы «Большого шлема».

«Да, я верю в это, именно поэтому все еще играю. Я хочу снова быть конкурентоспособным. Когда я смотрю на турниры «Большого шлема», в частности, на Открытый чемпионат Австралии, приятно знать, что доходил до финалов когда-то. Я играл в финалах против сильнейших игроков, и это также является большой мотивацией вновь вернуться туда. Посмотрим, смогу ли я это сделать», — приводит Tennis World слова Тима.

Австриец является бывшей третьей ракеткой мира. На данный момент он занимает 99-е место в мировом рейтинге. В начале сезона-2023 Тим проиграл россиянину Андрею Рублеву в первом круге Открытого чемпионата Австралии.