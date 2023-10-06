Сафиуллин обыграл Зверева на турнире в Шанхае

Российский теннисист Роман Сафиуллин одержал победу над немцем Александром Зверевым во втором круге турнира в Шанхае — 6:3, 6:1.

Игра продолжалась 1 час 15 минут.

Сафиуллин сделал 7 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. На счету Зверева 7 подач навылет, 0 двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Ранее Сафиуллин проиграл Звереву в финале турнира в Чэнду (Китай) — 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 3:6.

Следующим соперником россиянина станет американец Бен Шелтон.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Роман Сафиуллин (Россия) — Александр Зверев (Германия, 9) — 6:3, 6:1