Медведев — Гарин: смотреть трансляцию матча Shanghai Masters 2023 (видео)
Матч Shanghai Masters Медведев — Гарин начнется 7 октября в 8:30 мск
Российский теннисист Даниил Медведев во втором круге «мастерса» в Пекине сыграет с чилийцем Кристианом Гарином. Начало матча — не ранее 8.30 по московскому времени.
Прямые трансляции турнира будут доступны в EurosportPlayer и на портале Tennis TV. Официальных трансляций в России не запланировано. Видеотрансляция игры Даниил Медведев — Кристиан Гарин будет доступна бесплатно в социальной сети «ВКонтакте».
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