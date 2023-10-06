Петрова назвала причину поражения Медведева в матче против Синнера

Российская теннисистка Надежда Петрова поделилась мыслями о поражении Даниила Медведева в финале турнира АТР против Янника Синнера.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (7:2) в пользу итальянца.

«Не у Даниила что-то не получилось, а был совсем иной Синнер — игрок, набравший опыта. Он стал старше и внес кое-какие изменения в свою игру. Стал играть более разнообразно, использовать весь корт. Раньше Синнер, как и Медведев, играл далеко, держал стабильно заднюю линию, играл в оборонительный больше теннис. А сейчас он стал входить в корт, выходить к сетке, играть разнообразнее, поддавливать на приеме. Дане, чтобы держаться с такими игроками, надо так же вносить изменения в свою игру, улучшаться, расти, адаптироваться под других соперников. И ему важно, конечно же, уметь выходить вперед и завершать розыгрыш у сетки», — приводит «Газета.Ru» слова Петровой.

В этом сезоне 27-летний Медведев завоевал 5 титулов. Всего на его счету 20 побед на турнирах уровня АТР в одиночном разряде.