Рууд обыграл Монфиса на турнире в Индиан-Уэллсе
Норвежский теннисист Каспер Рууд победил француза Гаэля Монфиса в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе (США) — 3:6, 7:6 (7:3), 6:4.
Игра продолжалась 2 часа 29 минут.
В четвертьфинале турнира Рууд сыграет с победителем пары Лука Нарди (Италия, LL) — Томми Пол (США, 17).
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 995 555 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Каспер Рууд (Норвегия, 9) — Гаэль Монфис (Франция) — 3:6, 7:6 (7:3), 6:4
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