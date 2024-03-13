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13 марта, 23:44

Рууд обыграл Монфиса на турнире в Индиан-Уэллсе

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Норвежский теннисист Каспер Рууд победил француза Гаэля Монфиса в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе (США) — 3:6, 7:6 (7:3), 6:4.

Игра продолжалась 2 часа 29 минут.

В четвертьфинале турнира Рууд сыграет с победителем пары Лука Нарди (Италия, LL) — Томми Пол (США, 17).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Каспер Рууд (Норвегия, 9) — Гаэль Монфис (Франция) — 3:6, 7:6 (7:3), 6:4

Теннис
Гаэль Монфис
Каспер Рууд
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