Медведев обыграл Димитрова и вышел в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе. В двух сетах он обыграл болгарина Григора Димитрова — 6:4, 6:4.

Матч длился 1 час 17 минут. 28-летний россиянин подал 5 раз навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт (из 2).

Следующим соперником Медведева будет победитель матча Тэйлор Фритц — Хольгер Руне.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Даниил Медведев (Россия, 4) — Григор Димитров (Болгария, 13) — 6:4, 6:4

Томми Пол (США, 17) — Лука Нарди (Италия, LL) — 6:4, 6:3