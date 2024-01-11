Медведев объяснил, почему они со Зверевым не могут быть друзьями

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о соперничестве с немцем Александром Зверевым.

«Мы не можем быть лучшими друзьями. Это невозможно. Слишком большая конкуренция. У него есть победа в Олимпиаде, у меня — в турнире «Большого шлема». Думаю «Шлем» — более крупный титул, несмотря на то что Олимпийские игры — это потрясающе. Мы соперничаем уже десять лет. На корте мы по-прежнему хотим побеждать и уничтожать друг друга», — сказал спортсмен в документальном сериале от Netflix «Брейк-пойнт».

27-летний Медведев является победителем Открытого чемпионата США 2021 года, 20 турниров ATP в одиночном разряде и Финала мирового тура ATP (2020).

На счету 26-летнего Зверева олимпийское золото (2020 год), 21 победа в турнирах уровня АТР в одиночном разряде и две победы в Итоговом турнире (2018 и 2021).