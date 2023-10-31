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Руне — о том, над чем работает с Беккером: «Мы будем держать это в секрете»

Алина Савинова
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Датский теннисист Хольгер Руне не стал раскрывать, над чем работает со своим новым тренером Борисом Беккером.

«Мы будем держать это в секрете. Вы все увидите на корте», — приводит Eurosport слова Руне.

Однако теннисист отметил, что он полностью солидарен с тренером относительно того, в каком направлении им нужно двигаться.

«Я думаю, это важно. Не должно быть такого, чтобы у меня было одно мнение, у него — другое, нужно двигаться в одном направлении, что мы и делаем», — добавил Руне.

19 октября Беккер сообщил, что будет тренировать Руне. В конце лета 20-летний датский теннисист прекратил сотрудничество с французским специалистом Патриком Муратоглу. На данный момент 20-летний Руне занимает 6-е место в рейтинге АТР.

Источник: https://www.eurosport.com/tennis/atp-paris/2023/exclusive-holger-rune-very-happy-with-new-coach-boris-becker-you-will-all-see-on-the-court_sto9862862/story.shtml
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