Руне обыграл Ммо и вышел в полуфинал турнира в Монпелье
Датский теннисист Хольгер Руне в четвертьфинале турнира в Монпелье обыграл американца Майкла Ммо со счетом 7:6 (8:6), 6:4.
Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты. На счету 20-летнего датчанина 17 эйсов, двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 9.
В полуфинале Руне встретится с победителем матча Борна Чорич (Хорватия) — Флавио Коболли (Италия).
Монпелье (Франция)
Турнир ATP Open Sud de France
Призовой фонд 651 865 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Хольгер Руне (Дания, 1, WC) — Майкл Ммо (США) — 7:6 (8:6), 6:4
Новости