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2 февраля, 23:14

Руне обыграл Ммо и вышел в полуфинал турнира в Монпелье

Сергей Разин
корреспондент
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Датский теннисист Хольгер Руне в четвертьфинале турнира в Монпелье обыграл американца Майкла Ммо со счетом 7:6 (8:6), 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты. На счету 20-летнего датчанина 17 эйсов, двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 9.

В полуфинале Руне встретится с победителем матча Борна Чорич (Хорватия) — Флавио Коболли (Италия).

Монпелье (Франция)

Турнир ATP Open Sud de France

Призовой фонд 651 865 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Хольгер Руне (Дания, 1, WC) — Майкл Ммо (США) — 7:6 (8:6), 6:4

Хольгер Руне
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