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2 февраля, 20:38

Оже-Альяссим встретится с Бубликом в полуфинале турнира в Монпелье

Сергей Разин
корреспондент
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Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим в четвертьфинале турнира в Монпелье обыграл француза Гарольда Майо со счетом 7:5, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 20 минут. На счету 23-летнего канадца 10 эйсов, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 6.

В полуфинале Оже-Альяссим встретится с Александром Бубликом из Казахстана.

Монпелье (Франция)

Турнир ATP Open Sud de France

Призовой фонд 651 865 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) — Гарольд Майо (Франция, WC) — 7:5, 6:1

Александр Бублик
Феликс Оже-Альяссим
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