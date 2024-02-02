Оже-Альяссим встретится с Бубликом в полуфинале турнира в Монпелье

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Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим в четвертьфинале турнира в Монпелье обыграл француза Гарольда Майо со счетом 7:5, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 20 минут. На счету 23-летнего канадца 10 эйсов, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 6.

В полуфинале Оже-Альяссим встретится с Александром Бубликом из Казахстана.

Монпелье (Франция)

Турнир ATP Open Sud de France

Призовой фонд 651 865 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) — Гарольд Майо (Франция, WC) — 7:5, 6:1