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3 февраля, 01:12

Чорич вышел в полуфинал турнира в Монпелье

Евгений Козинов
Корреспондент
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Борна Чорич.
Фото AFP

Хорватский теннисист Борна Чорич одержал победу в 1/4 финала турнира в Монпелье. В двух сетах он переиграл итальянца Флавио Коболли — 6:3, 6:4.

Матч длился 1 час 36 минут. 27-летний хорват трижды подал навылет и реализовал 2 из 9 брейк-пойнтов. На счету его 21-летнего соперника 3 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 0 реализованных брейк-пойнтов (из 3).

Следующим соперником хорвата будет Хольгер Руне из Дании.

Монпелье (Франция)

Турнир ATP Open Sud de France

Призовой фонд 651 865 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Борна Чорич (Хорватия, 4) — Флавио Коболли (Италия) — 6:3, 6:4

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/montpellier/2024/
Теннис
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