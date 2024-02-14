Димитров обыграл Сонего и вышел во второй круг турнира в Роттердаме
Болгарский теннисист Григор Димитров победил итальянца Лоренцо Сонего в первом круге турнира в Роттердаме (Нидерланды) — 7:6 (7:4), 6:3.
Игра продолжалась 1 час 34 минуты.
Во втором круге болгарин сыграет с венгром Мартоном Фучовичем.
Роттердам (Нидерланды)
Турнир ATP ABN AMRO Open
Призовой фонд 2 134 985 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Григор Димитров (Болгария, 6) — Лоренцо Сонего (Италия) — 7:6 (7:4), 6:3
Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Уго Умбер (Франция, 7) — 7:6 (7:5), 4:6, 6:3
Гаэль Монфис (Франция, WC) — Денис Шаповалов (Канада, Q) — 7:6 (7:4), 7:6 (7:5)
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