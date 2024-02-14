Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

14 февраля, 16:50

Димитров обыграл Сонего и вышел во второй круг турнира в Роттердаме

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Болгарский теннисист Григор Димитров победил итальянца Лоренцо Сонего в первом круге турнира в Роттердаме (Нидерланды) — 7:6 (7:4), 6:3.

Игра продолжалась 1 час 34 минуты.

Во втором круге болгарин сыграет с венгром Мартоном Фучовичем.

Роттердам (Нидерланды)

Турнир ATP ABN AMRO Open

Призовой фонд 2 134 985 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Григор Димитров (Болгария, 6) — Лоренцо Сонего (Италия) — 7:6 (7:4), 6:3

Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Уго Умбер (Франция, 7) — 7:6 (7:5), 4:6, 6:3

Гаэль Монфис (Франция, WC) — Денис Шаповалов (Канада, Q) — 7:6 (7:4), 7:6 (7:5)

Теннис
Григор Димитров
0
Читайте также
Англия и Франция названы главными фаворитами Евро-2024
В программу Олимпиады-2024 вошел один новый вид спорта
В Японии предрекли укрепление позиций страны в космосе после запуска ракеты H3
Хейли назвала вторую претендентку на пост президента США
Систему оповещения о ракетной опасности наладили в 400 ТЦ Белгородской области
В Новосибирске провели первые летные испытания тяжелого БПЛА «Партизан»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рублев вышел во второй круг турнира в Роттердаме

Бублик проиграл Раоничу во втором круге турнира в Роттердаме
Новости
RSS RSS
Все новости