Рублев вышел во второй круг турнира в Галле

Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над китайцем У Ибином в первом круге турнира в Галле — 6:4, 6:7 (5:7), 6:2.

Игра продолжалась 2 часа 14 минут.

Рублев сделал 13 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Ибина 1 подача навылет, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

В следующем круге россиянин сыграет с Янником Ханфманном из Германии.

Галле (Германия)

Турнир ATP Terra Wortmann Open

Призовой фонд 2 195 175 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Андрей Рублев (Россия, 3) — У Ибин (Китай) — 6:4, 6:7 (5:7), 6:2