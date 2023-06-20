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Сегодня, 19:12

Алькарас вышел во второй круг турнира ATP в Лондоне

Виктория Кравченко
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Испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл француза Артура Риндеркнеха в матче первого круга турнира ATP в Лондоне (4:6, 7:5, 7:6 (7:3).

В активе Алькараса восемь эйсов и 3 реальзованных брейк-пойнта из 11. На счету Артура Риндеркнеша — пять подач навылет и три реализованных брейк-пойнта. Спортсмены не допускали двойных ошибок по ходу встречи.

Во втором круге Алькарас встретится с чешским футболистом Иржи Легечкой.

Лондон (Великобритания)

Турнир ATP Cinch Championships

Призовой фонд 2 195 175 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Артур Риндеркнех (Франция, LL) — 4:6, 7:5, 7:6 (7:3)

Карлос Алькарас
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