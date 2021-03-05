Рублев вышел в полуфинал турнира в Роттердаме
20:51
Российский теннисист Андрей Рублев 5 марта в 1/4 финала турнира в Роттердаме (Нидерланды) в трех сетах обыграл француза Жереми Шарди — 7:6 (7:2), 6:7 (2:7), 6:4. Соперники провели на корте два часа и 40 минут.
Следующим соперником Рублева станет грек Стефанос Циципас, который в трех сетах обыграл еще одного россиянина — Карена Хачанова.
Роттердам (Голландия)
Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament
Призовой фонд 980 580 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Андрей Рублев (Россия, 4) — Жереми Шарди (Франция, Q) — 7:6 (7:2), 6:7 (2:7), 6:4
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