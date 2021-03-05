Рублев вышел в полуфинал турнира в Роттердаме

Российский теннисист Андрей Рублев 5 марта в 1/4 финала турнира в Роттердаме (Нидерланды) в трех сетах обыграл француза Жереми Шарди — 7:6 (7:2), 6:7 (2:7), 6:4. Соперники провели на корте два часа и 40 минут.

Следующим соперником Рублева станет грек Стефанос Циципас, который в трех сетах обыграл еще одного россиянина — Карена Хачанова.

Роттердам (Голландия)

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament

Призовой фонд 980 580 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Андрей Рублев (Россия, 4) — Жереми Шарди (Франция, Q) — 7:6 (7:2), 6:7 (2:7), 6:4