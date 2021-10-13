Рублев выпадет из топ-5 рейтинга ATP

Российский теннисист Андрей Рублев по итогам недели покинет топ-5 рейтинга ATP, сообщает официальный сайт ассоциации.

На следующей неделе у россиянина спишут очки за победу на Кубке Кремля 2019 года (250) и на турнире в Санкт-Петербурге 2020 года (500).

При этом 23-летний теннисист потеряет не 750 баллов, а 570 — благодаря тому что ему зачтут по 90 очков за третий круг Открытого чемпионата США и 1/8 финала канадского «Мастерса».