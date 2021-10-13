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Соболенко возобновила тренировки: «Смотрите, кто вернулся на корт»

Теннисистка Арина Соболенко после выздоровления от коронавируса приступила к тренировкам
12:13
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Белорусская теннисистка, вторая ракетка мира Арина Соболенко после выздоровления от коронавируса приступила к тренировкам.

«Смотрите, кто вернулся на корт», — написала спортсменка.

Публикация от ??? ??? ??? (@sabalenka_aryna)

3 октября стало известно, что Соболенко из-за коронавируса не сможет принять участия в турнире в Индиан-Уэллсе. В рейтинге WTA она уступает лишь Эшли Барти.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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