Соболенко возобновила тренировки: «Смотрите, кто вернулся на корт»

Белорусская теннисистка, вторая ракетка мира Арина Соболенко после выздоровления от коронавируса приступила к тренировкам.

«Смотрите, кто вернулся на корт», — написала спортсменка.

3 октября стало известно, что Соболенко из-за коронавируса не сможет принять участия в турнире в Индиан-Уэллсе. В рейтинге WTA она уступает лишь Эшли Барти.