Маррей: «Медведев сейчас один из лучших в плане принимаемых на корте решений»

Британский теннисист Энди Маррей поделился мнением о лучших теннисистах в различных игровых ситуациях.

«В большинстве случаев лучший, наверное, Джокович. Новак чаще других принимает правильные решения. Но если говорить прямо сейчас, то я назову Медведева. Даниил очень умный теннисист», — сказал Маррей на пресс-конференции турнира ATP в Индиан-Уэллсе.

13 октября российский теннисист Даниил Медведев сыграет с болгарином Григором Димитровым в матче четвертого круга турнира в Индиан-Уэллсе.