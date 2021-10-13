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Маррей: «Медведев сейчас один из лучших в плане принимаемых на корте решений»

Маррей высказался о лучших теннисистах в различных игровых ситуациях
14:40
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Британский теннисист Энди Маррей поделился мнением о лучших теннисистах в различных игровых ситуациях.

«В большинстве случаев лучший, наверное, Джокович. Новак чаще других принимает правильные решения. Но если говорить прямо сейчас, то я назову Медведева. Даниил очень умный теннисист», — сказал Маррей на пресс-конференции турнира ATP в Индиан-Уэллсе.

13 октября российский теннисист Даниил Медведев сыграет с болгарином Григором Димитровым в матче четвертого круга турнира в Индиан-Уэллсе.

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