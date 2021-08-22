Зверев обыграл Циципаса в трех сетах и вышел в финал турнира в Цинциннати
03:54
Немецкий теннисист Александр Зверев в полуфинале турнира в Цинциннати обыграл грека Стефаноса Циципаса со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (7:4).
Встреча продолжалась 2 часа 43 минуты. Немец сделал 15 эйсов и 4 двойные ошибки, а также реализовал 4 брейк-пойнта из 5.
В финале турнира Зверев встретится с россиянином Андреем Рублевым, который ранее обыграл Даниила Медведева.
Цинциннати (США)
Турнир ATP Western & Southern Open
Призовой фонд 3 028 140 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Александр Зверев (Германия, 3) — Стефанос Циципас (Греция, 2) — 6:4, 3:6, 7:6 (7:4)
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