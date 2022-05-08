Рублев сыграет с Краиновичем на старте «Мастерса» в Риме

Российский теннисист Андрей Рублев во втором круге турнира серии «Мастерс» в Риме сыграет с сербом Филипом Краиновичем.

Рублев начинает соревнования со второго круга, так как он шестой сеяный турнира.

Краинович в первом круге обыграл американца Фрэнсиса Тиафо со счетом 7:6 (9:7), 7:6 (7:4). Он шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из четырех. Тиафо сделал 15 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из шести.

Рублев встречался с Краиновичем четыре раза и одержал победу в двух матчах.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 5 415 410 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Филип Краинович (Сербия) — Фрэнсис Тиафо (США) — 7:6 (9:7), 7:6 (7:4)