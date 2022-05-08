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Сегодня, 11:24

Джокович об Алькарасе: «Великие дела ждут нас от этого таланта в будущем»

Джокович поделился мнением о 19-летнем Алькарасе
Анна Горшкова
Корреспондент
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Первая ракетка мира Новак Джокович поделился мнением об испанце Карлосе Алькарасе.

«Великие дела ждут нас от этого таланта в будущем. Удачи в финале, Карлос», — написал Новак в Twitter.

В полуфинале «Мастерса» в Мадриде 19-летний Алькарас обыграл Джоковича со счетом 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (7:5). На стадии 1/4 испанец выиграл Рафаэля Надаля (6:2, 1:6, 6:3).

В финале, который состоится сегодня, 8 мая, Алькарас сыграет с немецким теннисистом Александром Зверевым.

Теннис
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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