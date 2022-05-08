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Сегодня, 15:59

Ким Клийстерс сравнила 19-летнего Алькараса с Рафаэлем Надалем

Анна Горшкова
Корреспондент
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Четырехкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Ким Клийстерс восхитилась выступлением испанца Карлоса Алькараса на турнире серии «Мастерс» в Мадриде.

«Так волнительно наблюдать за тем, как еще один испанский подросток прокладывает себе путь в нашем виде спорта. Это возвращает меня в 2004-2005 года, когда Рафа начал свой путь. Также я очень рада за Хуан-Карлоса Ферреро — тренера Алькараса, поздравляю Карлоса!» — написала Клийстерс в социальных сетях.

В полуфинале «Мастерса» в Мадриде 19-летний Алькарас обыграл Джоковича со счетом 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (7:5). На стадии 1/4 испанец выиграл соотечественника Рафаэля Надаля (6:2, 1:6, 6:3).

В финале, который состоится сегодня, 8 мая, Алькарас сыграет с немецким теннисистом Александром Зверевым.

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Карлос Алькарас
Ким Клийстерс
Рафаэль Надаль
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