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27 февраля, 17:10

Рублев сыграет с Казо во втором круге турнира в Дубае

Ана Горшкова
Корреспондент
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Стал известен соперник российского теннисиста Андрея Рублева во втором круге турнира ATP 500 в Дубае.

Рублев сыграет с французом Артуром Казо, который на старте турнира обыграл итальянца Лоренцо Музетти со счетом 6:4, 7:6 (7:2). Спортсмены провели на корте 1 час 59 минут.

86-я ракетка мира Казо 8 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету 26-й ракетки мира Музетти 1 эйс, 2 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из одного.

Счет в личных встречах Рублева и Казо 1-0 в пользу 26-летнего россиянина.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 941 785 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Артур Казо (Франция, Q) — Лоренцо Музетти (Италия) — 6:4, 7:6 (7:2)

Теннис
Андрей Рублев
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