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27 февраля, 17:10

Хачанов вышел во второй круг турнира в Дубае

Руслан Минаев
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Карен Хачанов.
Фото Reuters

Россиянин Карен Хачанов победил француза Люку ван Аша в первом круге турнира серии ATP 500 в Дубае (ОАЭ) — 6:2, 6:3.

Матч длился 1 час 22 минуты. Хачанов сделал за игру 8 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. У ван Аша — 4 эйса, 3 двойные ошибки и 1 из 3 реализованных брейк-пойнтов.

15-я ракетка мира в первом круге должен был сыграть с австралийцем Алексеем Попыриным, но он снялся. Во втором круге Хачанов встретится с чехом Иржи Легечкой.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 941 785 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Карен Хачанов (Россия, 4) — Люка ван Аш (Франция, LL) — 6:2, 6:3

Теннис
Карен Хачанов
18
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