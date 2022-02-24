Рублев обыграл Макдональда и вышел в полуфинал турнира в ATP в Дубае
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира ATP в Дубае (ОАЭ).
В четвертьфинале россиянин победил американца Маккензи Макдональда в трех сетах — 2:6, 6:3, 6:1.
В полуфинале Рублев сыграет с победителем матча Хуберт Хуркач (Польша, 5) — Янник Синнер (Италия, 4).
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 794 840 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Андрей Рублев (Россия, 2) — Маккензи Макдональд (США) — 2:6, 6:3, 6:1
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