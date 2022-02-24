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Сегодня, 15:57

Рублев обыграл Макдональда и вышел в полуфинал турнира в ATP в Дубае

Иван Торопцев
Корреспондент

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира ATP в Дубае (ОАЭ).

В четвертьфинале россиянин победил американца Маккензи Макдональда в трех сетах — 2:6, 6:3, 6:1.

В полуфинале Рублев сыграет с победителем матча Хуберт Хуркач (Польша, 5) — Янник Синнер (Италия, 4).

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 794 840 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Андрей Рублев (Россия, 2) — Маккензи Макдональд (США) — 2:6, 6:3, 6:1

Теннис
Андрей Рублев
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