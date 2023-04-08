Рублев стал крестным отцом дочери Медведева
6-я ракетка мира Андрей Рублев стал крестным отцом полугодовалой дочери Даниила и Дарьи Медведевых. Девочку зовут Алиса.
«Друзья, которые стали родными. Праздник в честь Алисы Даниловны», — написала девушка Рублева Арина Кузьмина, опубликовав фото.
Андрей Рублев, Арина Кузьмина, Дарья и Даниил Медведевы.
Фото Соцсети
Медведев является победителем US Open (2021), финалистом US Open (2019) и Australian Open (2021, 2022), победителем 19 турниров ATP в одиночном разряде, обладателем Кубка Дэвиса и Кубка ATP в составе сборной России.
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