Гарин и Этчеверри сыграют в финале турнира в Хьюстоне
Аргентинец Томас Мартин Этчеверри и чилиец Кристиан Гарин сыграют в финале турнира в Хьюстоне (США).
В полуфинале Этчеверри обыграл Макса Перселла из Австралии со счетом 7:6 (7:5), 6:1, а Гарин победил бельгийца Зизу Бергса — 7:6 (7:4), 7:6 (7:1).
Финал пройдет 9 апреля.
Хьюстон (США)
Турнир ATP Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship
Призовой фонд 642 735 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 8) — Макс Перселл (Австралия) — 7:6 (7:5), 6:1
Кристиан Гарин (Чили) — Зизу Бергс (Бельгия, LL) — 7:6 (7:4), 7:6 (7:1)
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