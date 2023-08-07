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Сегодня, 09:16

Медведев и Рублев сохранили места в топ-10 рейтинга ATP

Руслан Минаев
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Даниил Медведев.
Фото USA Today Sports

Россияне Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов сохранили свои места в топ-15 рейтинга ATP.

Медведев занимает третью строчку, Рублев расположился на 7-м месте, Хачанов — 11-й.

Местами в первой десятке поменялись норвежец Каспер Рууд и грец Стефанос Циципас, который 6 августа победил австралийца Алекса Де Минаура в финале турнира в Лос-Кабосе (Мексика) — 6:3, 6:4.

Роман Сафиуллин потерял три строчки в рейтинге и теперь — 51-й. Аслан Карацев, наоборот, поднялся на 4 позиции и занимает 71-е место.

Ранее был опубликован рейтинг чемпионской гонки у мужчин.

Медведев, Рублев и Карацев примут участие в турнире серии «Мастерс» в Торонто, который стартует в ночь с 7 на 8 августа. Ранее Медведев провел открытую тренировку с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом.

Обновленный рейтинг АТР от 7 августа:

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 9225;

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8795;

3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 6360;

4 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5090;

5 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 4985;

6 (6). Хольгер Руне (Дания) — 4825;

7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 4595;

8 (8). Янник Синнер (Италия) — 3815;

9 (9). Тэйлор Фритц (США) — 3605;

10 (10). Фрэнсис Тиафо (США) — 3085;

11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2900;

51 (48). Роман Сафиуллин (Россия) — 927;

71 (75). Аслан Карацев (Россия) — 818;

87 (87). Павел Котов (Россия) — 693;

93 (93). Александр Шевченко (Россия) — 671.

Теннис
Андрей Рублев
Аслан Карацев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
Карлос Алькарас
Новак Джокович
Роман Сафиуллин
Стефанос Циципас
Хольгер Руне
Янник Синнер
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