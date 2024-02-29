Рублев прокомментировал выход в полуфинал турнира в Дубае

Пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал выход в полуфинал турнира в Дубае (ОАЭ) на отказе американца Себастьяна Корды.

«Я не знал, что у Себастьяна были проблемы. Конечно, всегда неприятно завершать матчи таким образом. Желаю Себастьяну скорейшего восстановления. Надеюсь, у него ничего серьезного. В целом матч был довольно тяжелым», — цитирует Рублев после матча.

В полуфинале турнира в Дубае Рублев сыграет с казахстанцем Андреем Бубликом.