Рублев вышел в полуфинал турнира в Дубае после отказа соперника
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира в Дубае на отказе американца Себастьяна Корды в четвертьфинале. Встреча завершилась во втором сете со счетом 6:4, 4:3 в пользу россиянина.
У Корды возникли проблемы с мышцами живота, из-за чего он вызвал врача, а после — отказался от продолжения встречи.
В полуфинале Рублев встретится с казахстанцем Александром Бубликом.
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 941 785 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Андрей Рублев (Россия) — Себастья Корда (США) — 6:4, 4:3 отказ 2-го игрока
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