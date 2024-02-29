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29 февраля, 15:52

Рублев вышел в полуфинал турнира в Дубае после отказа соперника

Виктория Кравченко
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Андрей Рублев.
Фото Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира в Дубае на отказе американца Себастьяна Корды в четвертьфинале. Встреча завершилась во втором сете со счетом 6:4, 4:3 в пользу россиянина.

У Корды возникли проблемы с мышцами живота, из-за чего он вызвал врача, а после — отказался от продолжения встречи.

В полуфинале Рублев встретится с казахстанцем Александром Бубликом.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 941 785 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Андрей Рублев (Россия) — Себастья Корда (США) — 6:4, 4:3 отказ 2-го игрока

Андрей Рублев
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Рублев прокомментировал выход в полуфинал турнира в Дубае
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