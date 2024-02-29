Чесноков: «С Медведевым, Рублев и Хачановым сборная России могла бы взять Кубок Дэвиса»

Бывший теннисист Андрей Чесноков заявил, что сборная России была абсолютным фаворитом на Кубке Дэвиса.

«Медведев, Рублев, Хачанов — мощный сет. Нечасто бывает такое, чтобы два-три игрока были одни из самых ведущих, сильнейших в мире. Если брать отдельно страну, то с такой командой точно можно брать Кубок Дэвиса. Россия была бы абсолютным фаворитом», — приводит слова Чеснокова Metaratings.ru.

Сборная России 3 раза побеждала в Кубке Дэвиса (2002, 2006, 2021).

В рейтинге ATP Даниил Медведев занимает четвертое место, Андрей Рублев идет пятым, Карен Хачанов занимает 15-ю строчку.