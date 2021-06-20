Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    ATP

Рублев проиграл Умберу в финале турнира в Халле

16:39
Андрей Рублев. Фото AFP
Андрей Рублев. Фото AFP
Теги:

Российский теннисист Андрей Рублев в финале турнира в Халле проиграл французу Уго Умберу со счетом 3:6, 6:7 (4:7). Встреча продолжалась 1 час 25 минут.

Прошлым победителем турнира являлся швейцарец Роджер Федерер, который в этот раз вылетел во втором круге.

Халле (Германия)

Турнир ATP NOVENTI OPEN

Призовой фонд 1 318 605 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Финал

Уго Умбер (Франция) — Андрей Рублев (Россия, 4) — 6:3, 7:6 (7:4)

Читайте также

Германия показала, как нужно вскрывать плотную защиту. А Португалии мешает эгоизм Роналду
В Вашингтоне пообещали новые санкции против «Северного потока – 2»
Сын Александра Башлачева покончил с собой в Москве
Как привлечь деньги в свой кошелек

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
8
Офсайд