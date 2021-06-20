Рублев проиграл Умберу в финале турнира в Халле
16:39
Российский теннисист Андрей Рублев в финале турнира в Халле проиграл французу Уго Умберу со счетом 3:6, 6:7 (4:7). Встреча продолжалась 1 час 25 минут.
Прошлым победителем турнира являлся швейцарец Роджер Федерер, который в этот раз вылетел во втором круге.
Халле (Германия)
Турнир ATP NOVENTI OPEN
Призовой фонд 1 318 605 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Финал
Уго Умбер (Франция) — Андрей Рублев (Россия, 4) — 6:3, 7:6 (7:4)
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