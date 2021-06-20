Рублев проиграл Умберу в финале турнира в Халле

Российский теннисист Андрей Рублев в финале турнира в Халле проиграл французу Уго Умберу со счетом 3:6, 6:7 (4:7). Встреча продолжалась 1 час 25 минут.

Прошлым победителем турнира являлся швейцарец Роджер Федерер, который в этот раз вылетел во втором круге.

Халле (Германия)

Турнир ATP NOVENTI OPEN

Призовой фонд 1 318 605 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Финал

Уго Умбер (Франция) — Андрей Рублев (Россия, 4) — 6:3, 7:6 (7:4)