Чесноков считает, что Рублев на турнире в Халле обрел уверенность перед Уимблдоном

Бывший теннисист Андрей Чесноков прокомментировал «СЭ» поражение Андрея Рублева в финальном матче турнира в Халле против француза Уго Умбера — 3:6, 6:7 (4:7). Встреча продолжалась 1 час 25 минут.

«Умбер очень хорошо играет, — сказал Чесноков «СЭ». — Это один из самых неудобных игроков на траве. Рублев сыграл 4 матча до финала, это дало ему невероятную уверенность. С каждым матчем Рублев играл все лучше и лучше. Поражение в финале — это не страшно. Это прекрасная подготовка к Уимблдону. Хотя конечно, игроки хотят выигрывать, это же не показательный турнир».

Чесноков также считает, что турнир в Халле показал готовность Андрея Рублева к Уимблдону.

«Тем не менее, турнир в Халле стал хорошей практикой для Рублева. Этот турнир дал уверенность Рублеву в играх на траве. Все это показывает, что Рублев готов к Уимблдону. Хотя все будет зависеть от первого матча. Иногда первые игры бывают достаточно сложными», — добавил Чесноков.