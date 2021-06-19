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Федерация тенниса Испании сделала день рождения Рафаэля Надаля национальным днем тенниса

19 июня 2021, 23:13
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Совет директоров Федерации тенниса Испании учредил 3 июня национальным днем тенниса, сообщает Marca.

Дата выбрана в честь дня рождения самого известного теннисиста Испании — Рафаэля Надаля. В настоящее время проект находится в стадии разработки, но в этот день предполагает проведение соревнований, мастер-классов, выставок и прочих мероприятий, в которых смогут принять участие теннисные клубы и просто любители этого вида спорта.

Впервые планируется отмечать национальный день тенниса в Испании 3 июня 2022 года.?

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Иван Шитик все материалы автора
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