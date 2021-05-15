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Джокович рассказал, что помогло ему победить Циципаса в четвертьфинале турнира ATP в Риме

15:59
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Сербский теннисист Новак Джокович поделился мнением о победе над греком Стефаносом Циципасом в четвертьфинале турнира ATP в Риме (4:6, 7:5, 7:5).

«Можно многое сказать о сегодняшнем матче. Мне удалось как-то сохранить спокойствие и взять его подачу в важные моменты второго и третьего сета.

Поддержка зрителей была потрясающей. Здорово играть перед публикой, атмосфера фантастическая. Исход решили удача, психологическая устойчивость и нужная тактика в нужное время. Один удар – даже не розыгрыш, а удар – определил сегодняшнего победителя. Я просто рад, что сложилось в мою пользу.

Всегда можно бороться, отдавать все силы, и пусть Бог решит, кто победит. Я просто очень, что преодолел это испытание. Наверное, на данный момент для меня это самый сложный матч года», - приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.

В полуфинале Джокович встретится c итальянским теннисистом Лоренцо Сонего, который в параллельной встрече обыграл россиянина Андрея Рублева (3:6, 6:4, 6:3).

Дополнительная информация:

https://www.atptour.com/en/news/djokovic-tsitsipas-rome-2021-friday

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