Зверев — об обвинениях в адрес Медведева: «Я имел на это полное право»

Немецкий теннисист Александр Зверев отреагировал на слова Даниила Медведева о том, что он не должен был называть россиянина нечестным игроком.

Зверев заявил об этом после матча третьего круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. Немецкий теннисист в этой игре уступил со счетом 6:3, 5:7, 6:7 (7:9).

«Он сказал, что я не должен был говорить таких вещей. Я думаю, что я тот человек, который имел на это полное право, потому что я никогда в жизни не использовал туалетный перерыв в своих интересах. Я никогда не брал ненужный медицинский тайм-аут. Я выигрываю и проигрываю в теннисе, и я горжусь этим. Конечно, я иногда ломаю ракетки. Но я до последнего остаюсь спортсменом», — цитирует немецкого теннисиста Sportskeeda.

После матча Медведев извинился перед Зверевым, заявив, что повел себя как говно.

14 апреля в четвертьфинале россиянин проиграл датчанину Хольгеру Руне (3:6, 4:6).