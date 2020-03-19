Рублев поддержал флешмоб с туалетной бумагой. Он чеканил ее ракеткой

Российский теннисист Андрей Рублев принял участие в флешмобе с туалетной бумагой. Он опубликовал видео в Instagram.

— Когда у тебя много свободного времени, — написал россиянин. Он бросил вызов Даниилу Медведеву, Евгению Донскому и Карену Хачанову.

На видео Рублев чеканил туалетную бумагу ракеткой. Флешмоб запустили после того, как люди стали массово закупать бумагу из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 218 815 человек. Умерших — 8 810, выздоровевших — 84 114. В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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