Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 19:40

Рублев обыграл Крайновича и вышел во второй круг турнира в Дубае

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Андрей Рублев.
Фото Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл серба Филипа Крайновича в первом круге турнира ATP 500 в Дубае.

Матч завершился со счетом 7:5, 6:2. Теннисисты провели на корте 1 час 28 минут.

7-я ракетка мира Рублев 8 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнота из 6. На счету 80-й ракетки Крайновича 2 эйса, 2 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

Соперником 25-летнего россиянина по второму кругу стал испанец Алехандро Давидович Фокина.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 855 495 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Андрей Рублев (Россия, 2) — Филип Краинович (Сербия) — 7:5, 6:2

Теннис
Андрей Рублев
11
Читайте также
«Круче этой победы только свадьба с женой». Биатлонисты свели с ума Ижевск
У «МЮ» — первый трофей за 6 лет. Всего лишь надо было расстаться с Роналду
ВС РФ поразили центр радиоэлектронной разведки ВСУ в Киевской области
Politico узнала о нарастающей внутриполитической критике в адрес Зеленского
С установленного у посольства РФ в Берлине танка сорвали украинский флаг
Правительство Казахстана ликвидировало торгпредство в России
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кирьос снялся с «Мастерсов» в Индиан-Уэллс и Майами

Котов на тай-брейке обыграл Попырина в первом круге турнира в Дубае
Новости
RSS RSS
Все новости