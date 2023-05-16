Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
ATP

16 мая, 20:26

Рублев уступил Ханфманну в матче 1/8 финала турнира в Риме

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Андрей Рублев.
Фото Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев уступил немцу Яннику Ханфманну в матче четвертого круга турнира в Риме — 6:7 (5:7), 6:4, 3:6.

Спортсмены провели на корте 2 часа и 35 минут.

Российский теннисист совершил 18 эйсов, допустил две двойные ошибки, и реализовал два брейк-пойнта из 11.

Немец шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из 8.

В матче 1/4 финала турнира Ханфманн сыграет с победителем пары Александр Зверев — Даниил Медведев.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертый круг

Янник Ханфманн (Германия, Q) — Андрей Рублев (Россия, 6) — 7:6 (7:5), 4:6, 6:3

Теннис
Андрей Рублев
22
43
Читайте также
Китай защищает Россию в спортивной сфере. Стоит ли бояться его предательства?
Автопарк Холанна стоит почти миллион долларов: что в гараже у звезды «Манчестер Сити»
В Telegram-канале Блиновской появились сообщения от ее имени
Шойгу опроверг заявления Украины о якобы сбитых ее ПВО ракетах «Кинжал»
В офисе Зеленского заявили о нехватке оружия для контрнаступления ВСУ
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Черундоло победил Синнера в четвертом круге «Мастерса» в Риме

Рублев не смог избежать наказания за русский мат на турнире в Риме. Он пытался доказать судье, что изъяснялся на английском
Новости
RSS RSS
Все новости