Рублев уступил Ханфманну в матче 1/8 финала турнира в Риме

Российский теннисист Андрей Рублев уступил немцу Яннику Ханфманну в матче четвертого круга турнира в Риме — 6:7 (5:7), 6:4, 3:6.

Спортсмены провели на корте 2 часа и 35 минут.

Российский теннисист совершил 18 эйсов, допустил две двойные ошибки, и реализовал два брейк-пойнта из 11.

Немец шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из 8.

В матче 1/4 финала турнира Ханфманн сыграет с победителем пары Александр Зверев — Даниил Медведев.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертый круг

Янник Ханфманн (Германия, Q) — Андрей Рублев (Россия, 6) — 7:6 (7:5), 4:6, 6:3