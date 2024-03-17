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17 марта, 16:02

Рублев и Хачанов провели благотворительный матч в Лос-Анджелесе

Алина Савинова
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Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев сыграли благотворительный матч в Лос-Анджелесе для сбора средств в помощь армянским беженцам из Нагорного Карабаха.

Встреча прошла на корте теннисного клуба Homenetmen Glendale Ararat и завершилась победой Хачанова со счетом 6:3, 4:6, 10:8. Как отмечают организаторы, в рамках благотворительного матча было собрано более 100 000 долларов.

Рублев принял участие в этом мероприятии впервые, Хачанов уже участвовал в нем в прошлом году.

Андрей Рублев
Карен Хачанов
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