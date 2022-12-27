Павел Котов: «Этот год был полон взлетов и падений. Скоро увидимся в Австралии»

Российский теннисист Павел Котов подвел итоги 2022 года.

Наивысшей позицией спортсмена в этом году было 96-е место в рейтинге ATP. На данный момент он находится на 117-й строчке.

«Этот год был полон взлетов и падений, но пришло время подвести итоги: два титула турниров серии «Челленджер», первые победы в основе турнира ATP, два раза играл в основной сетке «Большого шлема», дебют в Топ-100 рейтинга ATP.

Я хотел бы поблагодарить всех членов моей большой команды за их поддержку. Большое спасибо Ване Полякову за то, что всегда мне помогает. Предсезонка закончена, так что пришло время для новых турниров, скоро увидимся в Австралии», – написал Котов в соцсетях.

В 2023 году Australian Open пройдет с 16 по 29 января.