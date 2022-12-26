Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 16:18

Циципас признался, что чувствует себя в Австралии как дома

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился мыслями об Открытом чемпионате Австралии и стране, в которой он проходит.

«Австралия в некотором роде кажется мне домом. Приезжая сюда, я чувствую себя очень хорошо, много здесь кажется мне знакомым. Мне комфортно находиться среди австралийского народа.

Люди спрашивают меня, готов ли я выиграть турнир «Большого шлема». Я не узнаю, пока это не произойдет. Моей мечтой было стать лучшим в своем деле, и я очень близок к этому. Я двигаюсь в правильном направлении", — приводит Sportskeeda слова Циципаса.

Открытый чемпионат Австралии-2023 пройдет с 16 по 29 января.

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-stefanos-tsitsipas-says-feels-home-australia-reflects-career-defining-moments-ahead-maiden-grand-slam-hunt?key1=newsnowltennis
Теннис
Стефанос Циципас
0
Читайте также
Переход в Азию не станет катастрофой для российского футбола. Но при условии, что будет шанс вернуться
Экскурсия по новому дому звезд спортивной гимнастики Никиты и Дарьи Нагорных
Лавров допустил скорое сокращение возможностей Запада в мировой экономике
Российский депутат Павел Антов погиб во время отдыха в Индии
Глава МИД Казахстана рассказал о позиции страны по антироссийским санкциям
Военный эксперт отметил плюсы возможного применения ракеты «Сатана» против ВСУ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рублев обратился к болельщикам: «Я чувствую, как вы заботитесь обо мне, защищаете и поддерживаете»
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости