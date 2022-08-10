Медведев: «Сейчас на трех турнирах можно максимум выиграть 4000 очков. Я постараюсь это сделать»

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал борьбу за первую строчку рейтинга ATP.

«Сейчас на трех турнирах — в Монреале, Цинциннати и на US Open — можно максимум выиграть 4000 очков. Я был бы рад выиграть максимум. Постараюсь это сделать. Но это тяжело. Я знаю, что в чемпионской гонке Рафа Надаль лидирует с большим отрывом. У Карлоса Алькараса тоже большое преимущество. Но это может измениться. Я не особо напрягаюсь по этому поводу, но, конечно, хочу выиграть много очков», — приводит слова Медведева сайт ATP.

26-летний россиянин заявил, что чувствует себя очень уверенно перед предстоящими матчами.

«Я провел отличный подготовительный блок из трех недель и много работал физически, потому что мы знаем, что конец сезона никогда не бывает легким, и я хочу быть готовым на 100 процентов. Мне удалось отлично себя чувствовать в Лос-Кабосе. Я чувствую себя очень уверенно и хочу хорошо проявить себя на следующих турнирах», — отметил Медведев.

Первая ракетка мира начнет выступление на «Мастерсе» в Монреале со второго круга, его соперником станет австралиец Ник Кирьос.

Медведев является действующим победителем турнира в Монреале.

В чемпионской гонке на данный момент россиянин занимает пятое место (2825 очков).