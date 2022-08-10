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Кирьос о Медведеве: «Он чертовски сильный игрок. Его стиль такой неординарный»

Кирьос назвал Медведева «чертовски сильный игрок»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал то, что сыграет с Даниилом Медведевым во втором круге «Мастерса» в Монреале.

«Физически я в порядке. Психологически очень устал. Последние пару дней я мало спал, но стараюсь оставить все это в прошлом. Будет очень весело в Монреале. Медведев тоже играет сразу после титула, он первая ракетка мира. Даниил — машина.

Медведев — чертовски сильный игрок. Его стиль такой неординарный, он отличный соперник и просто зверь. С нетерпением жду возможности увидеть, на каком я уровне по сравнению с ним», — приводит слова Кирьоса ATP.

В первом круге турнира австралией обыграл Себастьяна Баеса со счетом 6:4, 6:4.

27-летний Кирьос выиграл 12 из 13 последних матчей, и победил в одиночном и парном разряде турнира в Вашингтоне.

Медведев на прошедшей неделе выиграл турнир в Лос-Кабосе (Мексика), одолев в финале британца Кэмерона Норри (7:5, 6:0). Также 26-летний россиянин является действующим победителем турнира в Монреале.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/baez-kyrgios-montreal-2022-tuesday
Теннис
Даниил Медведев
Ник Кирьос
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