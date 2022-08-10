Циципас и Рууд сыграют за команду Европы на Кубке Лэйвера

Грек Стефанос Циципас и норвежец Каспер Рууд попали в заявку команды Европы на Кубок Лэйвера.

Теннисисты выступят в составе команды Европы вместе с Роджером Федерером, Новаком Джоковичем, Рафаэлем Надалем и Энди Марреем.

Таким образом, в этом году в Кубке Лэйвера не примут участия российские теннисисты: все шесть мест в команде Европы уже заняты, а команду мира представляют спортсмены не из Европы. В прошлом году в турнире участвовали два россиянина: Даниил Медведев и Андрей Рублев.

Кубок Лэйвера-2022 пройдет в Лондоне (Великобритания) с 23 по 25 сентября.