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Сегодня, 09:58

Циципас и Рууд сыграют за команду Европы на Кубке Лэйвера

Иван Торопцев
Корреспондент
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Грек Стефанос Циципас и норвежец Каспер Рууд попали в заявку команды Европы на Кубок Лэйвера.

Теннисисты выступят в составе команды Европы вместе с Роджером Федерером, Новаком Джоковичем, Рафаэлем Надалем и Энди Марреем.

Таким образом, в этом году в Кубке Лэйвера не примут участия российские теннисисты: все шесть мест в команде Европы уже заняты, а команду мира представляют спортсмены не из Европы. В прошлом году в турнире участвовали два россиянина: Даниил Медведев и Андрей Рублев.

Кубок Лэйвера-2022 пройдет в Лондоне (Великобритания) с 23 по 25 сентября.

Теннис
Стефанос Циципас
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