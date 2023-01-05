Карацев вышел в полуфинал турнира ATP в Индии

Российский теннисист Аслан Карацев обыграл испанца Педро Мартинеса Портеро в четвертьфинале турнира ATP в городе Пуна (Индия) — 6:1, 6:2.

Матч продлился 1 час и 14 минут. В полуфинале Карацев сыграет с победителем пары Марин Чилич (Хорватия) и Таллон Грикспур (Нидерланды).

Пуна (Индия)

Турнир ATP Tata Open Maharashtra

Призовой фонд 642 735 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Аслан Карацев (Россия, 8) — Педро Мартинес (Испания) — 6:1, 6:2