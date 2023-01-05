Карацев вышел в полуфинал турнира ATP в Индии
Российский теннисист Аслан Карацев обыграл испанца Педро Мартинеса Портеро в четвертьфинале турнира ATP в городе Пуна (Индия) — 6:1, 6:2.
Матч продлился 1 час и 14 минут. В полуфинале Карацев сыграет с победителем пары Марин Чилич (Хорватия) и Таллон Грикспур (Нидерланды).
Пуна (Индия)
Турнир ATP Tata Open Maharashtra
Призовой фонд 642 735 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Аслан Карацев (Россия, 8) — Педро Мартинес (Испания) — 6:1, 6:2
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