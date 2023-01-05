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Сегодня, 12:34

Джокович — о победе над французом Алисом: «Он играл как соперник из топ-10»

Алина Савинова
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Сербский теннисист Новак Джокович высказался о победе над французом Кантеном Алисом во втором круге турнира в Аделаиде.

«Сегодня было отличное выступление Алиса, и я хочу поздравить его с этим. Он играл как соперник из топ-10. Он хорошо подавал, выбирал точки для удара, и на таком быстром корте трудно сделать брейк, поэтому два тай-брейка — это справедливый счет в сегодняшнем матче. Я рад преодолеть этот вызов», — приводит пресс-служба ATP слова Джоковича.

Также он поделился ожиданиями от четвертьфинала турнира, где сыграет против канадца Дениса Шаповалова.

«Денис — один из самых универсальных игроков в мире. У него очень динамичный стиль игры в теннис, хорошая подача, он часто играет у сетки, но также ему комфортно играть в задней части корта. Он отличный спортсмен. Я давно с ним не играл, так что с нетерпением жду этого. Каждый матч здесь становится все сложнее», — добавил серб.

Джокович и Шаповалов встретятся в пятницу, 6 января. Начало матча — в 13:00 по московскому времени.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/djokovic-halys-adelaide-1-2023
Теннис
Новак Джокович
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