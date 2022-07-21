Рублев получил штраф за то, что схватил арбитра во время матча на турнире в Гамбурге

Российский теннисист Андрей Рублев поругался с судьей во время матча против аргентинца Франсиско Черундоло во втором круге турнира ATP в Гамбурге (Германия) — 6:4, 6:2.

В первом сете при счете 3:2 судья встречи назначил переигровку после крика болельщика. Рублев с этим не согласился. По его мнению, крик был уже после того, как его оппонент проиграл очко. После бурного обсуждения момента, Рублев получил предупреждение. Затем россиянин схватил арбитра, за что с теннисиста сняли одно очко.

Андрей Рублев. Фото Global Look Press

В следующем круге Черундоло встретится с Асланом Карацевым.