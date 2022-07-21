В ФТР отреагировали на вылет Андрея Рублева с турнира в Гамбурге

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на вылет Андрея Рублева во втором круге турнира ATP 500 в Гамбурге. Россиянин потерпел поражение от аргентинца Франсиско Черундоло (4:6, 2:6).

«Когда игрок из топ-10 проигрывает, понятно, что что-то не так. Нужно отдать должное сопернику. Черундоло находится на подъеме, провел шикарно несколько турниров. С аргентинцами на грунте всегда очень сложно. Андрей и его команда знают нюансы, которые не позволяют ему показать себя на сто процентов. Очередной рабочий турнир для Рублева. Из этого поражения просто нужно сделать правильные выводы и готовиться к хардовым турнирам», — сказал Селиваненко «СЭ».

В третьем круге турнира Черундоло встретится с россиянином Асланом Карацевым.