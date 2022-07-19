Хачанов и Рублев вышли в четвертьфинал турнира в Гамбурге в парном разряде
Российский дуэт Карена Хачанова и Андрея Рублева обыграл итальянцев Симоне Болелли/Фабио Фоньини в 1/8 турнира в Гамбурге (Германия) — 4:6, 6:1, 10:8.
Хачанов/Рублев вышли в четвертьфинал и встретятся с победителями пар Марсель Гранольерс/Орасио Себальос (Испания/Аргентина) — Сантьяго Гонсалес/Андрес Мольтени (Мексика/Аргентина).
Гамбург (Германия)
Турнир ATP Hamburg European Open
Призовой фонд 1 770 865 евро
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Симоне Болелли/Фабио Фоньини (Италия) — 4:6, 6:1, 10:8
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