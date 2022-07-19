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Сегодня, 20:49

Хачанов и Рублев вышли в четвертьфинал турнира в Гамбурге в парном разряде

Руслан Минаев
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Российский дуэт Карена Хачанова и Андрея Рублева обыграл итальянцев Симоне Болелли/Фабио Фоньини в 1/8 турнира в Гамбурге (Германия) — 4:6, 6:1, 10:8.

Хачанов/Рублев вышли в четвертьфинал и встретятся с победителями пар Марсель Гранольерс/Орасио Себальос (Испания/Аргентина) — Сантьяго Гонсалес/Андрес Мольтени (Мексика/Аргентина).

Гамбург (Германия)

Турнир ATP Hamburg European Open

Призовой фонд 1 770 865 евро

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Симоне Болелли/Фабио Фоньини (Италия) — 4:6, 6:1, 10:8

Теннис
Андрей Рублев
Карен Хачанов
Фабио Фоньини
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